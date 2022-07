Winkelverkopen eurozone licht omhoog in mei

woensdag 6 juli 2022 , 11:54

LUXEMBURG (ANP) - De winkelverkopen in de eurozone zijn in mei licht gestegen ten opzichte van april. Het cijfer viel wel zwakker uit dan economen hadden verwacht, wat er op kan wijzen dat Europese consumenten nog steeds voorzichtig zijn met bestedingen in winkels vanwege de hoge inflatie.

Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat gingen de detailhandelsverkopen op maandbasis met 0,2 procent omhoog, terwijl was gerekend op een plus van 0,4 procent. De kleine toename is te danken aan hogere verkopen in de non-food, zoals bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen. Daar steeg het verkoopvolume met 1,2 procent. Bij levensmiddelen en autobrandstof waren juist kleine dalingen te zien.

Voor de gehele Europese Unie bleef het verkoopvolume onveranderd vergeleken met april. Binnen de EU-landen nam in Cyprus de verkoop het sterkst toe (plus 9 procent). In Ierland kromp die met 6,5 procent. Voor Nederland meldde Eurostat een stijging van 1,1 procent.

