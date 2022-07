Oekraïne aangehaald in debat over of gas en kernenergie als groen wordt gezien

woensdag 6 juli 2022 , 3:30

BRUSSEL (ANP) - Ook de hoogopgelopen strijd in de Europese Unie over de vraag of aardgas en kernenergie het stempel 'duurzaam' verdienen, draait meer en meer om Oekraïne. Voor- en tegenstanders brengen Kiev in stelling om een cruciale stemming in het Europees Parlement in hun voordeel te beslechten.

De Europese Commissie wil investeringen in gas en kernenergie als duurzaam erkennen. Ze krijgen een groen label in het classificatiesysteem dat als gids dient voor beleggers en investeerders, als het aan de commissie ligt. Ze zijn volgens haar nodig om de nog klimaatonvriendelijker kolen te vervangen zolang de EU nog niet over genoeg echte duurzame energie beschikt. Kerncentrales, die geen broeikasgassen als CO2 uitstoten, kunnen ook nadien nog helpen zorgen dat de energievoorziening tegen een stootje kan.

Maar tegenstanders vrezen dat de overgang naar bijvoorbeeld zonne- en windenergie vertraagt als er nog volop geld wordt gestoken in gas- en kerncentrales. Bovendien zou Brussel er nooit meer wat van kunnen zeggen als een ander land voor gascentrales kiest.

Het onverwacht brede verzet kreeg pas echt vleugels sinds de tegenstanders hulp krijgen uit Kiev. Als de EU langer doorgaat met gas, speelt dat Rusland in de kaart, waarschuwde onder meer president Zelenski. De groenen, sociaaldemocraten en andere vooral linkse Europarlementariërs vonden mede daardoor steeds meer christendemocraten aan hun zijde.

Maar de voorstanders, die de zogeheten taxonomie plots in de waagschaal zien, kregen dinsdag steun van de Oekraïense energieminister. Die ziet juist voordelen voor zijn land, dat de EU gas en kernenergie zou kunnen leveren. Zijn brief aan twijfelende Europarlementariërs zou de taxonomie weleens nipt over de eindstreep kunnen helpen, klinkt het bij de beteuterde groenen.

