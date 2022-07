Europese banken lijken op klimaat gerichte stresstest goed te doorstaan

dinsdag 5 juli 2022 , 19:18

Bron: wikipedia/Giligone

FRANKFURT (ANP) - Banken in Europa zijn over het algemeen beter bestand tegen financiële schokken die kunnen optreden door de klimaatverandering dan gevreesd. Dat heeft persbureau Bloomberg vernomen van ingewijden die op de hoogte zijn van de resultaten van de nieuwe klimaatstresstest van de Europese Centrale Bank (ECB). Zelfs in het zwaarste onderzochte scenario zouden banken met hun buffers in staat zijn om de klappen op te vangen.

Banken die aan de test deelnamen, moesten bijvoorbeeld inschatten hoe overstromingen de waarde van hun hypotheekportefeuilles zouden kunnen raken. En hoe groot de klap zou zijn als zakelijke klanten in de problemen komen wanneer de prijs van CO2-rechten flink zou oplopen. De resultaten worden vrijdag pas door de ECB naar buiten gebracht. Bloomberg sprak met medewerkers van meerdere banken die bij het onderzoek onder de loep zijn genomen.

Volgens het persbureau leefde er een opgeluchte stemming. Veel van de bankiers reageerden aanvankelijk terughoudend toen de ECB aankondigde dat er een klimaatstresstest zou komen. Maar uiteindelijk zouden ze toch het idee hebben dat de test hen heeft geholpen bij het maken van risico-inschattingen. Ook zouden de uitslagen van de test handig zijn voor een lobby tegen de invoering van extra klimaatvereisten voor de hoogte van de buffers van de banken.

Terug naar boven