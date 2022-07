Euro zakt naar laagste niveau in twintig jaar door recessievrees

dinsdag 5 juli 2022 , 11:56

AMSTERDAM (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De euro is gezakt naar het laagste niveau ten opzichte van de Amerikaanse dollar in twintig jaar. De daling wordt veroorzaakt door het toenemende risico op een recessie in het eurogebied. Dit voedt de speculatie dat de Europese Centrale Bank (ECB) voorzichtiger zal zijn met het verhogen van de rente in de eurozone.

De euro was 1,0304 dollar waard, tegen 1,0428 dollar een dag eerder. Dat is de laagste stand sinds december 2002. De ECB heeft aangegeven de rente later deze maand met 0,25 procentpunt te gaan verhogen om de hoge inflatie te bestrijden. Het zou de eerste renteverhoging zijn in meer dan tien jaar. De centrale bank heeft ook gehint op verdere renteverhogingen in de komende maanden.

Hoewel een hogere rente de inflatie afremt kan het ook een rem zetten op de economische groei en zelfs een recessie veroorzaken. De ECB zit daarmee in een lastig parket aangezien een hoge inflatie ook de koopkracht van consumenten onder druk zet. Die worden daardoor voorzichtiger met hun uitgaven.

De vrees voor een recessie in de eurozone werd dinsdag verder aangejaagd nadat bleek dat de groei van de dienstensector in het eurogebied in juni is afgenomen tot het laagste niveau in vijf maanden.

In de Verenigde Staten is de Federal Reserve al begonnen met stevige renteverhogingen om de inflatie te beteugelen. Het renteverschil tussen de VS en het eurogebied neemt daardoor verder toe. Een hogere rente in de VS maakt de dollar aantrekkelijker ten opzichte van de euro.

