Zelenski: wederopbouw Oekraïne is taak van democratische wereld

maandag 4 juli 2022 , 15:53

Bron: president.gov.ua

LUGANO (ANP/AFP/RTR) - De wederopbouw van Oekraïne is een "gemeenschappelijke taak van de hele democratische wereld", stelt de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Hij deed zijn uitspraak via een videoverbinding op een internationale conferentie in Zwitserland voor het herstel van zijn land.

De bijeenkomst in Lugano was al voor de Russische invasie in Oekraïne gepland, maar zou aanvankelijk in het teken staan van Oekraïense hervormingen. Tijdens de conferentie moeten onder meer prioriteiten worden vastgesteld voor het wederopbouwproces dat al tijdens de oorlog van start moet gaan. Voor een herstelplan is volgens Oekraïne 750 miljard dollar (717,5 miljard euro) nodig.

Zelenski streeft naar "het meest ambitieuze project van onze tijd". Het herbouwen van zijn land draagt volgens hem bij aan wereldvrede. Tegen politieke leiders, internationale organisaties en de particuliere sector zei hij dat er wel grote investeringen nodig zijn. De Zwitserse president Ignazio Cassis, samen met Zelenski gastheer van de conferentie, benadrukte het belang van steun voor Oekraïne in deze moeilijke tijden.

De tweedaagse conferentie wordt bijgewoond door ongeveer duizend personen, onder wie Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de premiers van Tsjechië, Polen en Litouwen. "We weten dat hun gevecht ook ons gevecht is", zei Von der Leyen tijdens het evenement. "Dat is waarom we dezer dagen Oekraïne helpen om de oorlog te winnen. We moeten er ook voor zorgen dat Oekraïne de vrede wint die zeker zal komen."

