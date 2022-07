Bas Eickhout rapporteur op dossier superbroeikasgassen

maandag 4 juli 2022 , 10:35

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

DEN HAAG (PDC) - De Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) wordt rapporteur op het dossier wetgeving over de reductie van F-gassen. Deze zogenoemde superbroeikasgassen hebben een opwarmend effect dat ongeveer 100 tot 22.000 sterker is dan CO2. Om de nieuwe klimaatdoelen te behalen is een snelle reductie hiervan nodig.

Eerder in 2013 was Eickhout (GroenLinks) ook al rapporteur voor wetgeving om het gebruik van F-gassen terug te dringen. Sindsdien is de uitstoot van F-gassen afgenomen, maar nu moet de EU-wetgeving worden herzien om de nieuwe Europese klimaatdoelen van het Green Deal programma te behalen.

Als rapporteur stelt Eickhout een rapport op namens het Europees Parlement, in reactie op het wetsvoorstel van de Europese Commissie. Als het Europees Parlement instemt met zijn rapport, volgen de onderhandelingen tussen het Europarlement en de EU-landen, waarbij Eickhout de onderhandelingen leidt namens het parlement.

Bron: GroenLinks Europa

