Financial Times: ECB wil banken enorme meevaller ontnemen

maandag 4 juli 2022 , 8:10

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank onderzoekt manieren om te voorkomen dat banken onverhoopt winst maken met gesubsidieerde kredietprogramma's die tijdens de coronapandemie zijn gelanceerd. Dat schrijft de Britse krant Financial Times, verwijzend naar het aanstaande voordeel door renteverhogingen.

De ECB verstrekte tijdens de coronacrisis voor 2,2 biljoen euro aan gesubsidieerde leningen aan banken om een kredietcrisis te voorkomen. Nu de rente stijgt, zal dat de kredietverstrekkers in de eurozone tot 24 miljard euro aan extra winst opleveren, aldus de FT, die zich op analisten baseert.

Het bestuur van de ECB denkt na over maatregelen om het voordeel voor banken te beperken. Dat kan bijvoorbeeld door het geld weer bij de centrale bank te stallen, meldt de krant, onder verwijzing naar mensen die bekend zijn met de plannen.

De ECB is van plan de rente voor het eerst sinds 2011 te verhogen, nadat ze in juni al details bekendmaakte over geplande renteverhogingen in juli en september. Mogelijk volgen meer rentestappen. Het verstrekken van door de belastingbetaler gesteunde winsten aan banken, terwijl de leenkosten voor huishoudens en bedrijven worden verhoogd, zou "politiek onaanvaardbaar" zijn voor de ECB, aldus de krant.

