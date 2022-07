EIB wil 100 miljard investeren in wederopbouw Oekraïne

maandag 4 juli 2022 , 7:18

Bron: European Commission

AMSTERDAM (ANP/RTR) - De Europese Investeringsbank (EIB), de kredietverstrekker van de Europese Unie, wil een financieringsprogramma optuigen om het door de oorlog getroffen Oekraïne weer op te bouwen. Volgens persbureau Reuters, dat documenten inzag, gaat het om investeringen tot wel 100 miljard euro. De structuur die de EIB voorstelt heeft veel weg van het eerder gebruikte coronasteunprogramma.

Het voorstel van de EIB zal maandag worden onthuld, op de eerste dag van de internationale conferentie in Zwitserland over het herstel van Oekraïne. Het EU-Oekraïne Gateway Trust Fund (EU-GTF) zou in eerste instantie 20 miljard euro aan bijdragen van EU-landen en de EU-begroting willen ontvangen in de vorm van subsidies, leningen en garanties. Met name de garanties zouden als een katalysator moeten werken voor meer investeringen door derden. Zo zou 100 miljard euro beschikbaar moeten komen voor infrastructurele projecten.

De EU-GTF zou kunnen bijdragen aan de wederopbouw van bruggen of de renovatie van water- of afvalwaterdiensten. Dat is vooral nodig in steden waar sinds de Russische invasie de bevolking is gegroeid door de migratie uit andere delen van Oekraïne.

Projecten kunnen ook gericht zijn op het verbeteren van de export van Oekraïne of voor energiedoeleinden. De EIB en ontwikkelingsbanken zouden uit het fonds kunnen putten voor investeringen waarop zij toezicht houden. Het fonds is ook bedoeld om particuliere ondernemingen aan te moedigen mee te doen. Zonder het fonds zouden zij financiering van investeringen in Oekraïne waarschijnlijk als te riskant beschouwen.

De eerste investeringen zouden tegen het eind van het jaar kunnen worden goedgekeurd. De Europese Commissie moet eerst haar fiat geven, waarna een meerderheid van de EU-landen het plan moet goedkeuren. De EU-landen zouden vervolgens beslissen of zij aan het fonds willen bijdragen.

Terug naar boven