Internationale conferentie in teken van wederopbouw Oekraïne

maandag 4 juli 2022 , 3:30

Bron: European Commission

LUGANO (ANP) - Hoe moet Oekraïne na de oorlog heropgebouwd worden? Die vraag staat centraal op een internationale conferentie die maandag en dinsdag plaatsvindt in het Zwitserse Lugano.

Voor de conferentie reist de grootste Oekraïense delegatie sinds de Russische inval in februari af naar het buitenland. Onder hen is de Oekraïense premier Denis Sjmihal. Ook Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, is aanwezig. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zal online een toespraak houden.

Oekraïense en Zwitserse functionarissen hebben het belang om het herstelproces nu al op te starten benadrukt, terwijl het einde van de oorlog nog lang niet in zicht is. "Oekraïners willen terug naar huis, we willen dat ze weer terug naar huis keren. We moeten ze voorzien van de vitale infrastructuur, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, scholen die zijn vernietigd", zegt de Oekraïense ambassadeur in Zwitserland, Artem Ribtsjenko.

Oorspronkelijk stond de conferentie in de planning als de vijfde Oekraïne-hervormingsconferentie, waarvan de eerste in 2017 werd gehouden. Maar het onderwerp is vanwege de oorlog veranderd in herstel.

"Is het te vroeg om over herstel te praten? Als je het hebt over wat er heropgebouwd moet worden en hoeveel het gaat kosten, ja, dan is het daar te vroeg voor", zegt de Zwitserse diplomaat Simon Pidoux die betrokken is bij de organisatie. "Maar we moeten de discussie beginnen over hoe we het willen doen. Dat is het doel van URC2022", aldus Pidoux.

Terug naar boven