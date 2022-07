Brussel richt vizier op Nederlands mestbeleid

maandag 4 juli 2022 , 3:08

MEDIAWATCH (DE TELEGRAAF) - Midden in de stikstofcrisis dreigt nieuw onheil voor Nederlandse boeren. Volgens Haagse bronnen velt de Europese Commissie mogelijk nog deze week een oordeel over ons mestbeleid. Dat ziet er niet gunstig uit, melden ingewijden aan De Telegraaf.

Ons land dreigt de zogeheten mestderogatie te verliezen, waardoor er per direct minder mest uitgereden mag worden. Dit leidt tot torenhoge rekeningen voor veehouders die hun mest dan moeten laten afvoeren. Een andere optie is dat ze het mes in hun veestapel zetten. In politiek Den Haag houdt men de adem in voor het Brusselse besluit. De boerenprotesten zijn nu al hevig. Maandag staan nieuwe acties op stapel.

Nadat de vlam al in de pan sloeg bij de VVD, waar leden eisten dat de stikstofplannen op de schop gaan, is de boot nu aan bij het CDA. Provinciebestuurders hekelden zaterdag partijleider Wopke Hoekstra voor zijn gebrekkige leiderschap en manen hem eveneens om de stikstofkoers te wijzigen. Johan Remkes is aangesteld als bemiddelaar tussen boeren en het kabinet.

