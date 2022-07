Duitsland ontvangt eerste apenpokkenvaccins via Europese Unie

zaterdag 2 juli 2022 , 17:24

BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland heeft de eerste doses van het via de Europese Unie bestelde vaccin tegen apenpokken ontvangen. De levering werd mogelijk door de nieuwe EU-autoriteit voor het voorkomen van gezondheidscrises HERA.

HERA kon snel reageren en de vaccins voor de lidstaten kopen, aldus de Europese Commissie in Brussel. Bij de eerste levering voor Duitsland gaat het om ongeveer 5300 doses. Medio juni bestelde de EU ongeveer 110.000 doses, die nu geleidelijk worden verstrekt aan lidstaten, maar ook aan Noorwegen en IJsland. Ook in Nederland is het virus opgedoken, maar er zijn genoeg vaccins op voorraad en daarom deed Nederland niet mee aan de groepsaankoop.

In Duitsland zijn inmiddels ruim duizend besmettingen met apenpokken geteld. De Duitse autoriteiten adviseren een inenting voor risicogroepen en personen die nauw contact hebben met geïnfecteerden.

Voor wat nu bekend is wordt de eigenlijk zeldzame virusziekte, waarvan wereldwijd enkele duizenden gevallen zijn vastgesteld, voornamelijk overgedragen door nauw lichamelijk contact tussen mensen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het bij de overgrote meerderheid van de getroffenen om mannen die seks hebben met mannen. Maar iedereen kan besmet raken.

