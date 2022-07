Betogers de straat op in Spanje en Marokko na migrantendoden

zaterdag 2 juli 2022 , 5:21

Bron: flickr/Takver

MELILLA (ANP/AFP) - In verscheidene Spaanse steden en in de Marokkaanse stad Rabat zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren in verband met de dood van 23 Afrikaanse migranten in de Spaanse enclave Melilla een week geleden. Volgens de betogers is het Europese migratiebeleid gericht op het "militariseren van de grenzen."

Vorige week bestormden duizenden migranten de grenshekken van de Spaanse enclave in Marokko in een poging de Europese Unie te bereiken. Bij de bestorming vielen er volgens de Marokkaanse autoriteiten 23 doden en tientallen gewonden onder de migranten. Ook 140 agenten en veiligheidsmedewerkers raakten gewond. Hulporganisaties spreken van minstens 37 doden.

Volgens de Marokkaanse autoriteiten vielen de meeste doden doordat ze van de hekken vielen die Melilla afschermen van Marokkaans grondgebied, maar op beeld dat naar buiten is gekomen is te zien dat Marokkaanse veiligheidsmedewerkers mensen schoppen en slaan en dat de Spaanse bewakers traangas afvuurden op mannen aan het hek. Zowel Marokko als Spanje heeft onderzoek aangekondigd naar de bestorming.

Het was de eerste keer dat een grote groep migranten probeerde via Melilla Spanje en daarmee ook de Europese Unie te bereiken, sinds de diplomatieke betrekkingen tussen Rabat en Madrid zijn genormaliseerd. Toen de landen vorig jaar ruzie hadden over de status van de Westelijke Sahara, bestormden in de zomer groepen van soms wel duizenden migranten de enclaves Melilla en Ceuta. Nadat de banden waren aangehaald, kreeg de Marokkaanse grenspolitie de situatie weer onder controle.

