Amazon Prime maakt onder Brusselse druk opzeggen gemakkelijker

vrijdag 1 juli 2022 , 15:44

Bron: flickr/Senado Federal

BRUSSEL (ANP) - Amazon Prime, de videostreamingsdienst van het Amerikaanse onlinewinkelbedrijf, maakt na Europese druk opzeggen gemakkelijker. Voortaan is er een duidelijke uitschrijfknop en hoeven opzeggers nog maar twee keer te klikken voor ze van hun abonnement af zijn, zegt de Europese Commissie.

Europese consumentenorganisaties klaagden al geruime tijd over de hordenloop die Amazon klanten voorschotelde die zich wilden uitschrijven. Zij moesten meerdere ingewikkelde webpagina's door waarop ze werden bestookt met informatie om hen in de war te brengen, af te leiden of over te halen zich te bedenken. Die manipulatieve trucs maken het "onredelijk moeilijk" om afscheid te nemen van Prime, concludeerde bijvoorbeeld de Noorse consumentenbond.

"Consumenten moeten hun rechten kunnen uitoefenen zonder enige druk van platforms", zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Didier Reynders. "Eén ding is duidelijk: manipulatieve ontwerpen en 'dark patterns' moeten worden uitgebannen."

De afgesproken veranderingen op de website zijn onmiddellijk aangebracht. De commissie en de toezichthouders van de EU-landen gaan volgens Reynders in de gaten houden of Amazon inderdaad beterschap blijft tonen.

Naast videostreamingdienst voor series als The Boys en The Underground Railroad, is Amazon Prime ook een abonnement waarmee het techbedrijf klanten allerlei voordeeltjes biedt zoals gratis verzending. Jaarlijks houdt Amazon ook een zogeheten Prime Day waarop het abonnees kortingen geeft op allerlei producten.

Terug naar boven