Tsjechië start als EU-voorzitter met grote uitdagingen

vrijdag 1 juli 2022 , 7:00

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Tsjechië neemt het roterende voorzitterschap van de Europese Unie over van Frankrijk. Van 1 juli tot 1 januari beheert de centrumrechtse regering van premier Petr Fiala de agenda van de EU en zit zijn team de EU-ministerraden in Brussel voor.

De wisseling van de wacht zal even wennen zijn in Brussel, dat de afgelopen zes maanden door het diplomatiek ervaren en doortastende Franse voorzitterschap door tal van belangrijke wetten, afspraken en plannen is geloodst. Het EU-beleid werd ook sterk beïnvloed door de plotse Russische invasie van Oekraïne eind februari. Dat gaat voorlopig niet weg.

De Tsjechen, die voor de tweede keer sinds hun aantreden als EU-lid in 2004 aan het stuur zitten, staan dan ook voor heel grote uitdagingen. Voor premier Fiala is de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de EU een belangrijk thema, zegt hij over de "eervolle" taak voor zijn land het komende halfjaar. Ook is "dringend" een versnelde energietransitie nodig: van fossiele naar duurzame brandstoffen en naar minder afhankelijkheid van Russische energie. Dat laatste is voor het voormalige Oostblokland zelf nog een hele opgave en het heeft de hulp van andere EU-landen en Brussel nodig.

Door de aanhoudende strijd in Oekraïne dreigt Tsjechië nog meer zware kost op zijn EU-bordje te krijgen, zoals de gevolgen van inflatie en een kwakkelende economie in Europa. Als de gasvoorraden in de EU niet tijdig worden aangevuld dreigt bovendien een koude winter.

