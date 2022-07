EU legt voor het eerst cryptomarkt wetgeving op

vrijdag 1 juli 2022 , 0:52

BRUSSEL (ANP) - De EU neemt de cryptosector onder handen met wetgeving die de excessen rond cryptomunten moet beperken. Voor het eerst worden cryptovaluta zoals bitcoins, uitgevers van cryptomunten en aanbieders van bijvoorbeeld diensten voor het wisselen van virtuele cryptovaluta aan Europese regels gebonden. De EU-lidstaten en het Europees Parlement bereikten daar donderdagavond een akkoord over.

"De nieuwe regels zullen EU-burgers die hebben geïnvesteerd in deze valuta beter beschermen, misbruik voorkomen maar innovatie in deze sector niet belemmeren", zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire. "Deze verordening is een mijlpaal en zal een einde maken aan het crypto-Wilde Westen."

Volgens Europarlementariër Paul Tang (PvdA) is in 2021 meer dan 8 miljard euro witgewassen via cryptomunten. "Na jaren over zich heen te laten lopen, neemt Europa het heft weer in eigen handen. We stellen paal en perk aan de excessen van de cryptosector, waar criminelen en sjachelaars vrij spel hebben."

De nieuwe wetgeving eist onder meer dat dienstverleners in de cryptosector hun bedrijfsstructuur beter op orde brengen, informatie publiceren over hun financiële positie en hun IT-systemen op orde brengen om cyberaanvallen af te kunnen slaan. Dit kan de hoeveelheid scams tegengaan. Afgelopen jaar zijn klanten op deze manier volgens Tang voor meer dan 7 miljard euro opgelicht.

"De sector is volwassen geworden en wordt met deze wetten ook als zodanig behandeld", zegt Tang. "De klant mag niet de dupe worden van cryptocriminelen, slecht opgezette cryptoprojecten of houtje-touwtje IT-systemen. Deze wetten zijn een gamechanger voor de Europese investeerder."

Terug naar boven