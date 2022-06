Europese Commissie wil gearomatiseerde verhitte tabaksproducten verbieden

woensdag 29 juni 2022 , 16:35

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stelt voor de verkoop van gearomatiseerde verhitte tabaksproducten in de Europese Unie te verbieden. Ze zegt dat de verkoop in de EU aanzienlijk is gestegen en wil het gebruik door vooral jongeren een halt toeroepen.

Verhitte tabak wordt volgens het Trimbos instituut de laatste jaren ook in Nederland steeds bekender en populairder. De tabaksindustrie presenteert het als minder schadelijk dan tabakssigaretten en als een mogelijk alternatief voor mensen die niet willen stoppen met roken. De tabak wordt gerookt nadat het in een kleine elektronische warmtestaaf is verhit tot maximaal 350 °C. Het is niet als een e-sigaret, die geen tabak bevat.

"Met negen op de tien longkankers die worden veroorzaakt door tabak willen we roken zo onaantrekkelijk mogelijk maken om de gezondheid van onze burgers te beschermen en levens te redden", zegt Eurocommissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid). Het dagelijks EU-bestuur streeft in de strijd tegen kanker in Europa naar een 'tabaksvrije generatie', waarin minder dan 5 procent van de bevolking nog tabaksproducten gebruikt in 2040.

Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de lidstaten en het Europees Parlement. Als zij het eens worden, krijgen de lidstaten acht maanden de tijd om de nieuwe richtlijn in nationale wetgeving om te zetten.

