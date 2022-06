Jetten: Nederland niet akkoord met mindere klimaatambities EU

dinsdag 28 juni 2022 , 12:50

LUXEMBURG (ANP) - Klimaatminister Rob Jetten waarschuwt dat Nederland niet akkoord kan gaan met verwaterde Europese klimaatambities. Tijdens een vergadering in Luxemburg met zijn EU-collega's maakte Jetten duidelijk dat het doel om in 2030 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten overeind moet blijven. Nederland wil daar snel een ambitieus akkoord over.

De klimaat- en milieuministers onderhandelen in Luxemburg over klimaatvoorstellen uit het zogeheten Fit for 55-pakket van Eurocommissaris Frans Timmermans. Het bestaat uit een reeks maatregelen waarmee de EU in 2030 55 procent minder CO2 zou moeten uitstoten. "Dit pakket is de mijlpaal op weg naar 2050", zei Jetten. De EU-lidstaten hebben afgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Maar de belangen van de 27 landen liggen op sommige vlakken sterk uiteen. Om toch tot een compromis te komen, dreigen onderdelen van het pakket verzwakt te worden. Jetten zei begrip te hebben voor bepaalde zorgen bij verschillende lidstaten, en daar moeten oplossingen voor komen. Maar die mogen er niet toe leiden dat de EU faalt in haar ambities.

Ook Timmermans pleitte bij aankomst in Luxemburg voor een akkoord. "We mogen vandaag niet falen, er is geen tijd te verliezen", zei hij. "We zijn al zo ver gekomen, het zou een tragedie zijn als het zou mislukken." Maandag bereikten de EU-ministers al een akkoord op twee andere klimaatwetten, over efficiënt energieverbruik en het gebruik van hernieuwbare energie. Maar de vijf wetsvoorstellen die dinsdag als één pakket op tafel liggen zijn technisch erg ingewikkeld en liggen soms gevoelig.

Zo ligt onder meer een verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's vanaf 2035 op tafel, en de omvang van een beoogd Sociaal Klimaatfonds om de regio’s en burgers die het meest door de groene transitie worden getroffen financieel te ondersteunen. Diplomaten houden er rekening mee dat de onderhandelingen tot in de nacht doorgaan.

