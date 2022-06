Brussel zint op oplossingen voor dreigend energietekort

vrijdag 24 juni 2022 , 19:26

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie zal volgende maand voorstellen presenteren over hoe de Europese Unie de energievraag de komende weken kan verminderen, zei voorzitter Ursula von der Leyen na de EU-top in Brussel. Nu Rusland steeds meer landen van zijn gastoevoer afsluit en de lidstaten zelf zich ook voorbereiden op het minder afhankelijk worden van Russische fossiele brandstoffen, moeten er snel oplossingen voor dreigende energietekorten komen.

Von der Leyen zei dat het "essentieel is om ons aan te passen aan de nieuwe situatie". De EU-lidstaten zijn al druk bezig elders vloeibaar gas in te kopen, en de commissie heeft een platform in het leven geroepen om gezamenlijk te kunnen inkopen. Het is de bedoeling dat voor de winter de ondergrondse opslagcapaciteit voor gas in de EU voor 90 procent is gevuld.

Daarnaast onderzoekt het dagelijks EU-bestuur naar manieren om de hoge energieprijzen te drukken en bedrijven en huishoudens te ontlasten. Von der Leyen wees erop dat de verwarming 2 graden lager en de airconditioning 2 graden hoger zetten enorme energiebesparing oplevert.

De EU-leiders willen graag nauwere coördinatie op energiegebied tussen de lidstaten, verklaren ze. In hun conclusies schrijven ze expliciet dat "Rusland gas als wapen gebruikt" tegen de EU. De 27 hebben sancties tegen Rusland ingesteld om het regime in Moskou zoveel mogelijk te hinderen om met inkomsten uit de verkoop van energie de invasie in Oekraïne te financieren.

