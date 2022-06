EU-leiders willen toetredingsproces Balkanlanden versnellen

donderdag 23 juni 2022 , 22:52

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders willen het toetredingsproces voor de zes westelijke Balkanlanden versnellen. Maar dat mag niet ten koste gaan van de nodige hervormingen op het gebied van de rechtsstaat, met name de onafhankelijkheid van rechters, en corruptiebestrijding. Ook moeten de landen de rechten en gelijke behandeling van minderheden garanderen, schrijven de 27 leiders in hun conclusies van de eerste dag van een EU-top in Brussel.

De EU-leiders spreken voor het eerst uit dat ze klaarstaan ook Bosnië kandidaat-lid van de unie te maken, net als Oekraïne en Moldavië. Maar het land heeft eerst nog "veertien huiswerkjes", aldus een diplomaat, af te maken voor een volgende top hierover een besluit zal nemen.

Van de zes landen zijn Albanië en Noord-Macedonië het verst gevorderd in hun ambities om EU-lid te worden. Ondanks dat ze al jaren kandidaat-lid zijn, laat de volgende stap om uiteindelijk te kunnen toetreden op zich wachten, omdat EU-land Bulgarije Noord-Macedonië blokkeert. Beide landen hebben nog wat problemen over en weer, al lijkt Bulgarije aanstalten te maken het verzet op te geven.

De twee landen worden opgeroepen om "een snelle oplossing" voor de laatste hindernissen te vinden, zodat de echte toetredingsonderhandelingen "zonder oponthoud" kunnen worden geopend. De toetreding van Noord-Macedonië is gekoppeld aan die van Albanië, die vooralsnog dus ook niet verder kan.

Ook Montenegro en Servië zijn kandidaat-lid van de Europese Unie, terwijl Kosovo en Bosnië en Herzegovina "potentieel kandidaat" zijn. Maar de relatie tussen Servië en Kosovo is gespannen. Kosovo, waar voornamelijk Albanezen wonen, verklaarde zich in 2008 eenzijdig onafhankelijk van Servië. De twee landen moeten dringend hun onenigheid oplossen, willen ze voort kunnen om EU-lid te kunnen worden.

De leiders van de zes westelijke Balkanlanden waren donderdagochtend in Brussel om met de EU-leiders te praten over hun Europese status, terwijl in de lucht hing dat de 27 EU-landen Oekraïne en Moldavië het kandidaat-lidmaatschap zouden toekennen. Dat leidt tot verontwaardiging bij een aantal landen, die hun geduld beginnen te verliezen. De EU kon daarom de twee nieuwelingen niet kandidaat-lid maken zonder Bosnië ook meer perspectief te geven, vonden Oostenrijk, Kroatië en Slovenië. Dat hield het overleg over Oekraïne urenlang op.

Terug naar boven