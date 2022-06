Rutte 'zat mis' met argwaan over EU-kandidatuur Oekraïne

donderdag 23 juni 2022 , 17:00

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte dacht ten onrechte dat de Europese Unie zich zou vergalopperen met het aanbieden van het kandidaat-lidmaatschap aan Oekraïne, concludeert hij nu. Oekraïne heeft heel duidelijk te horen gekregen welke voorwaarden het nog moet vervullen, zei Rutte bij zijn aankomst in Brussel voor de EU-top, waarin het land naar verwachting groen licht krijgt.

"Ik maakte me een beetje zorgen dat de Europese Commissie zou overhaasten" met haar beoordeling van Oekraïne en haar advies over de kandidaat-status, aldus Rutte. "Ik moet zeggen: ik had het mis." De commissie heeft Oekraïne volgens hem niet gespaard en een "stevig, onbarmhartig eerlijk oordeel" gegeven over wat Oekraïne nog moet doen voor het als kandidaat-lid ook echt kan beginnen zich klaar te stomen voor het lidmaatschap.

Nederland voerde wekenlang allerlei bezwaren aan tegen het verlenen van de kandidaat-status aan Oekraïne. Dat zou ingegeven zijn door politieke overwegingen of zelfs emoties en niet door een nuchtere beoordeling of het land al genoeg bij de EU past. Ook waarschuwde Nederland voor scheve ogen bij Balkanlanden die al langer in de wachtkamer van de unie zitten. Inmiddels weegt de symbolische waarde van het kandidaat-lidmaatschap voor het door Rusland belaagde land ook bij Nederland zwaarder dan die bedenkingen.

Voor Oekraïne is het stempel van kandidaat-lid "echt een belangrijk signaal", stelt Rutte. "Dit gaat helpen in het verder motiveren van de Oekraïense strijdkrachten" om zich het Russische leger van het lijf te houden.

Geen van de EU-landen heeft in aanloop naar de top bezwaar gemaakt tegen het verlenen van de kandidaat-status aan Oekraïne.

Terug naar boven