Bulgarije houdt aspirant-EU-lid Noord-Macedonië nog in spanning

BRUSSEL (ANP) - Noord-Macedonië en Albanië kunnen uit het hoofd zetten dat ze tijdens de EU-top in Brussel al de volgende stap naar het EU-lidmaatschap kunnen maken. De Balkanstaten moeten nog tot maandag wachten voor ze weten of Bulgarije zijn verzet tegen de toetreding van Noord-Macedonië opgeeft.

Noord-Macedonië en Albanië zijn al vele jaren kandidaat-lid van de EU, maar kregen nog geen toestemming om te beginnen aan de toetredingsonderhandelingen die klaarstomen voor het lidmaatschap. Bulgarije houdt Noord-Macedonië tegen zolang de kleine buur zijn Bulgaarse minderheid volgens Sofia niet naar behoren behandelt en Bulgarije in geschiedenislessen zwartmaakt. De EU wil Albanië ook niet door laten gaan zonder Noord-Macedonië, dat al beter aan de EU-voorwaarden voldoet dan Albanië.

De ommezwaai van een Bulgaarse oppositiepartij woensdag gaf de steeds ongeduldigere andere EU-lidstaten de hoop dat er tijdens de EU-top donderdag toch een doorbraak mogelijk zou zijn. Maar het Bulgaarse parlement spreekt zich pas maandag uit over het intrekken van het veto, heeft premier Kiril Petkov zijn collega's van de EU-landen en de Balkanlanden die tot de EU willen toetreden op topoverleg in Brussel meegedeeld.

De druk op Bulgarije om zijn verzet te staken is nog groter geworden nu ook Oekraïne en Moldavië naar verwachting kandidaat-lid mogen worden. Veel landen vrezen dat de Balkanlanden die al langer op het EU-lidmaatschap wachten, teleurgesteld en verbitterd zullen raken als ze de unie ruim baan zien maken voor de twee nieuwkomers.

De premier van Noord-Macedonië, Dimitar Kovačevski, stak zijn woede na de bijeenkomst van zes Westelijke Balkanlanden met EU-leiders niet onder stoelen of banken. "Ik heb mijn onvrede geuit over de procedure, die al bijna achttien jaar aansleept," zei hij. Het land vroeg het lidmaatschap van de Europese Unie aan op 22 maart 2004. "De onderhandelingen zijn door de blokkade van één land nog steeds niet gestart. Dit is een serieuze klap voor de geloofwaardigheid van de EU."

Zijn Albanese ambtsgenoot Edi Rama had het over een "gijzeling" door Bulgarije. Hij noemde die opstelling van een NAVO-land tegen twee andere NAVO-leden ten tijde van een oorlog in Europa "schandalig".

