EU-parlement keurt benoeming Stef Blok Europese Rekenkamer goed

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement stemt in met de benoeming van Stef Blok als lid van de Europese Rekenkamer (ERK) in Luxemburg. De Nederlandse regering droeg de nationaal sanctiecoördinator voor om de half april plotseling overleden Alex Brenninkmeijer op te volgen.

De 57-jarige VVD'er had vorige week al een akkoord gekregen van de begrotingscommissie van het EU-parlement nadat hij in Brussel was gehoord over zijn loopbaan en ambities als lid van de rekenkamer. De meerderheid van het parlement stemde donderdag voor Blok als nieuw Nederlands lid (414 stemmen voor, 112 tegen en 57 onthoudingen). De leden van de ERK worden na raadpleging van het parlement door de EU-lidstaten benoemd.

Tijdens de hoorzitting vertelde hij uitvoerig over zijn lange en ook internationale ervaring in de bankenwereld, als parlementslid en als minister. Hij had in die functies ook geregeld contact met de Algemene en de Europese Rekenkamer, zei hij. Zijn ervaring kan hij volgens hemzelf goed gebruiken als lid van de rekenkamer, die de uitgaven en inkomsten van de EU controleert en over de doelmatigheid oordeelt van projecten die met Europese middelen worden gefinancierd.

Blok werd ook gevraagd over zijn nauwe banden met de politiek. Daar antwoordde hij op zich "zeer bewust van het belang van de onafhankelijkheid" van een rekenkamerlid te zijn. "De waarheid moet boven komen, ook als die de Nederlandse regering in verlegenheid zou brengen", betoogde hij.

