'Big tech' raakt verstrikt in energiecrisis Europa

DEN HAAG (ANP/BLOOMBERG) - Grote techbedrijven als Google-moeder Alphabet en Meta Platforms, het bedrijf achter onder andere Facebook, raken verstrikt in de Europese energiecrisis. De bedrijven kregen eerder goedkeuring voor de bouw van grote datacenters in landen als Nederland en Luxemburg, maar de plannen werden later opgeschort. Nu de energievoorziening in het gedrang komt door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne, verandert ook het politieke sentiment voor de enorme complexen.

Er ging voorlopig een streep door twee datacenters, waaronder in Zeewolde, na verzet van de lokale bevolking en milieugroeperingen. Dat kwam vooral ook vanwege het forse energieverbruik. De faciliteiten slurpen doorgaans een hoeveelheid stroom van een kleine stad op. Door dat energieverbruik zijn de datacenters niet meer in de mode bij sommige Europese regeringen. Ook omdat het licht deze winter moet blijven branden.

Luxemburg, Nederland, België, Duitsland en Denemarken zullen tijdens een bijeenkomst van energieministers van de Europese Unie op 27 juni strengere efficiëntiemaatregelen voorstellen. Het doel is alle 27 lidstaten te laten instemmen met dezelfde regels voor grote technologiebedrijven om de groene energiedoelstellingen van de EU te beschermen. De huidige recordprijzen zetten de EU-landen ertoe aan uit te zoeken hoe ze minder elektriciteit kunnen verbruiken. Maar de vraag is toch ook hoe de groene agenda samengaat met de techambities van Europa.

Datacenters in de EU waren al in 2018 goed voor 2,7 procent van de elektriciteitsvraag. Dit percentage neemt toe nu steeds meer mensen hun tijd doorbrengen met surfen op het internet, onlinewinkelen of films streamen. Als niets wordt gedaan zou het stroomverbruik tegen 2030 kunnen stijgen tot 3,2 procent, aldus de Europese Commissie. Dat komt neer op zo'n 100 terrawattuur, ruwweg het dubbele van de stroom die Griekenland in 2019 verbruikte.

De energietoezichthouder in Ierland, waar een van de grootste clusters van datacenters is gevestigd, waarschuwde onlangs dat consumenten uiteindelijk te maken kunnen krijgen met stroomuitval als er geen nieuw beleid komt voor de toegang tot het elektriciteitsnet. In 2030 komt mogelijk bijna een kwart van de stroomvraag in Ierland van datacenters.

De druk op de tech-industrie komt op het moment dat de EU zich beraadt over de duurzame ambities van het landenblok. Daarbij is het doel om de uitstoot van schadelijke gassen tegen 2030 met 55 procent te hebben verminderd ten opzichte van 1990.

