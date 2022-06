Bulgaarse regering valt na verlies vertrouwensstemming

woensdag 22 juni 2022 , 18:53

Bron: The Council of the European Union

SOFIA (ANP/RTR/AFP) - De Bulgaarse regering die zes maanden geleden aantrad heeft een vertrouwensstemming in het parlement niet overleefd. De val van de regering kan betekenen dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Die zouden volgens waarnemers geen enkele garantie bieden op politieke stabiliteit in het land van 6,5 miljoen mensen, dat vorig jaar al drie keer naar de stembus ging.

De laatste verkiezingen in november resulteerden in een vierpartijenregering onder leiding van de liberaal Kiril Petkov. De pro-Europese premier beloofde een einde te maken aan de corruptie in Bulgarije na tien jaar heerschappij van de conservatieve regeringsleider Boiko Borisov.

Maar kort na de Russische aanval op Oekraïne begonnen scheuren in de coalitie te ontstaan. Eerder deze maand trok een van de coalitiepartijen haar steun in, waarop de GERB-partij van Borisov een motie van wantrouwen indiende. Die kreeg woensdag steun van 123 van de 240 parlementariërs.

Naast economische kwesties was een belangrijke factor de door buurland Noord-Macedonië gewenste toetreding tot de EU. Het begin van de onderhandelingen in Brussel is lang tegengehouden door de regering in Sofia, maar toen premier Petkov aangaf een gebaar te willen maken trok de ITN-partij haar steun aan de coalitie in.

President Rumen Radev kan nog pogingen ondernemen een nieuwe regering te vormen, maar als dat niet lukt wordt het parlement ontbonden. Dan zouden binnen twee maanden verkiezingen moeten worden gehouden.

