Europees Parlement bereikt alsnog akkoord over klimaatplannen

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement heeft alsnog in voltallige zitting in Brussel overeenstemming bereikt over klimaatplannen die de CO2-uitstoot in de Europese Unie in 2030 met minstens 55 procent moeten verlagen ten opzichte van 1990. Dankzij een compromis tussen de drie grote middenpartijen stemt het parlement in met drie sleutelonderdelen van het zogeheten Fit for 55-pakket van de Europese Commissie.

Twee weken geleden werd de stemming over de klimaatplannen in Straatsburg in grote consternatie gestaakt toen christendemocraten, sociaaldemocraten en groenen elkaar ervan betichtten met hulp van extreemrechts hun zin door te drukken en daarmee alles op het spel te zetten. De drie hebben inmiddels een compromis gesloten dat verder uitstel voorkomt.

Het parlement stemde uiteindelijk in met het afbouwen van gratis uitstootrechten voor CO2 voor bedrijven tussen 2027 en 2032 en de invoering in 2027 van een importheffing op klimaatonvriendelijk gefabriceerde producten zoals staal en cement. Door die heffing, die vanaf 2032 voor meer sectoren moet gaan gelden, worden Europese bedrijven beschermd tegen concurrentie van minder klimaatvriendelijke rivalen van buiten de unie.

Ook over de oprichting van een sociaal klimaatfonds om de gevolgen van de groene transitie voor burgers te verzachten werd het parlement het eens. Het uiteindelijke doel is dat de EU in 2050 klimaatneutraal is.

Nu het EU-parlement zijn positie heeft bepaald kan het beginnen te onderhandelen met de EU-lidstaten en de Europese Commissie voor een definitief akkoord. Pas daarna kunnen de maatregelen van kracht worden.

