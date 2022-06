Handelsverdragen moeten strengere eisen voor arbeidsrechten en klimaat bevatten, aldus Europese Commissie

woensdag 22 juni 2022 , 13:32

Bron: Europees Parlement

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil strengere regels voor en toezicht op mensen- en arbeidsrechten, milieu- en klimaateisen in handelsverdragen met andere landen en daarvoor ook een sanctieregime invoeren. Duurzame goederen en diensten die op fatsoenlijke wijze tot stand zijn gekomen moeten een grotere plaats krijgen in de wereldhandel, vindt de commissie, die exclusief bevoegd is voor het Europese handelsbeleid.

"Onze handelsakkoorden geven ons slagkracht op het wereldpodium en ondersteunen economische groei en duurzame ontwikkelingen. We willen ze nu ook inzetten als aanjager van positieve verandering", zegt handelscommissaris Valdis Dombrovkis. "We zullen de handhaving opvoeren en zullen strafmaatregelen treffen als belangrijke afspraken over arbeid en klimaat niet worden nagekomen."

De EU heeft meer dan veertig vrijhandelsovereenkomsten met bijna tachtig landen en handelsblokken, waaronder Canada, Oekraïne, Japan, Turkije, Vietnam en de Mercosurlanden (Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela). In de meeste verdragen zijn wel al hoofdstukken opgenomen over "duurzame ontwikkelingen" maar die moeten worden herzien of versterkt, vindt het dagelijks EU-bestuur. Ook schort het aan handhaving van de regels. Sommige vrijhandelsverdragen zijn nog niet van kracht en met onder meer Australië en Nieuw-Zeeland zijn de onderhandelingen nog aan de gang.

