Einde aan blokkade voor EU-toetreding Noord-Macedonië gloort

woensdag 22 juni 2022 , 13:29

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De vastgelopen toetreding van Noord-Macedonië en Albanië tot de Europese Unie lijkt weer vaart te krijgen. Bulgarije maakt aanstalten zijn jarenlange blokkade in te trekken.

Noord-Macedonië en Albanië zijn al vele jaren kandidaat-lid van de EU, maar kregen nog geen toestemming om te beginnen aan de toetredingsonderhandelingen die klaarstomen voor het lidmaatschap. Bulgarije houdt dat tegen omdat de kleine buur Noord-Macedonië de Bulgaarse nationale identiteit niet genoeg zou respecteren. Tot onbegrip en groeiend ongeduld van de rest van de EU.

Nu naar verwachting ook Oekraïne en Moldavië kandidaat-lid mogen worden, werd de druk op een doorbraak in de Balkan nog veel groter. Door de ommezwaai van de partij van de Bulgaarse oud-premier Borisov doemt nu een parlementaire meerderheid op om de weg vrij te maken voor Noord-Macedonië.

Verantwoordelijk Eurocommissaris Oliver Varhelyi maant de Bulgaarse regering om het ijzer te smeden nu het heet is en het parlement meteen over Noord-Macedonië te laten stemmen. Hij dankt "oppositieleider Borisov voor het nemen van een historisch besluit voor Europa".

De Balkanlanden die nog geen EU-lid zijn, worden donderdag in Brussel verwacht voor topoverleg. Hun positie is een belangrijk vraagstuk voor de leiders van de EU-lidstaten die later op de dag bijeenkomen voor een EU-top. Een aantal van hen zal bepleiten ook landen als Bosnië verder de hand te reiken om verbittering en jaloezie jegens Oekraïne te voorkomen.

