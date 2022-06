Kabinet positief over REPowerEU strategie Europese Commissie

dinsdag 21 juni 2022 , 13:20

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet staat positief tegenover REPowerEU, het plan van de Europese Commissie om de Europese Unie onafhankelijk te maken van Russische fossiele energiebronnen. Dit heeft het minister Jetten op 17 juni in een brief met de regeringsappreciatie bekendgemaakt.

Minister Jetten schrijft dat Nederland hoort bij een ambitieuze kopgroep die wil inzetten op energiebesparing en hernieuwbare energie. Het kabinet is van mening dat REPowerEU daar goede handvatten voor biedt. Hoewel de regering vindt dat veel aspecten nadere regelgeving, uitwerking en duiding behoeven, spreekt zij waardering uit voor het feit dat de Commissie deze strategie op korte termijn heeft kunnen publiceren.

Eind mei heeft de Commissie aangekondigd REPowerEU van het overgebleven bedrag van het Europees Herstelfonds te willen financieren. In de appreciatie schrijft minister Jetten dat het kabinet dat hier een voorstander van is. De regering is namelijk tegen het instellen van nieuwe fondsen, als het plan gefinancierd kan worden met inzet van bestaande middelen. Deze middelen dienen gevonden te worden binnen de in de Raad afgesproken financiële kaders.

