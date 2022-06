Nederland pleit voor versnelling EU-handelsverdragen

dinsdag 21 juni 2022 , 11:01

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - Nederland dringt samen met veertien andere lidstaten aan op een versnelling van het sluiten van handelsovereenkomsten tussen de EU en andere landen. Dit om de economische groei en geopolitieke positie van de EU op lange termijn veilig te stellen.

In een brief gericht aan Eurocommissaris Valdis Dombrovskis stellen de landen dat de oorlog in Oekraïne en de COVID-19 pandemie het belang van strategische partnerschappen en vrije handel hebben aangetoond. De ministers vinden dat het sluiten van overeenkomsten te lang duurt en hopen dat dit een wake-up call is voor de EU.

De brief, ingezien door Reuters, is een initiatief van Zweden en naast Nederland ondertekend door Spanje, Kroatië, Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Portugal, Slovenië, en Tsjechië, het land dat vanaf 1 juli het roulerend voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie overneemt.

Bron: Reuters

