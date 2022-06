Intel eist 500 miljoen euro rente van Europese Commissie

maandag 20 juni 2022 , 22:33

BRUSSEL (ANP/DPA) - Chipbedrijf Intel eist dat de Europese Commissie meer dan 500 miljoen euro aan rente betaalt. De Amerikaanse onderneming won in januari een zaak tegen een mededingingsboete van een kleine 1,1 miljard euro. Omdat dat geld wel al was betaald, heeft Intel nu recht op rente over het bedrag.

De rente is zo hoog, omdat het beroep tegen de boete jarenlang duurde. De commissie legde de boete al in 2009 op, waardoor Intel nu recht heeft op jarenlange rente over rente. Intel diende de schadeclaim in april in bij een Europese mededingingsrechtbank.

De boete voor Intel was opgelegd voor het illegaal van de markt proberen te weren van concurrenten.

