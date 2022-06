NOS: Lodewijk Asscher wordt adviseur Europese Commissie over Oekraïense vluchtelingen

zaterdag 18 juni 2022 , 11:57

Bron: Nederlands Voorzitterschap EU 2016

MEDIAWATCH (NOS) - Oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher gaat de Europese Commissie adviseren over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hij wordt 'speciaal adviseur' van Nicolas Schmit, Europees Commissaris van Werkgelegenheid en Sociale Rechten, meldt de NOS.

Asscher moet onder meer in kaart brengen hoe de vluchtelingen na de eerste noodopvang op een goede manier kunnen integreren in Europese landen, zonder dat dat tot sociale ontwrichting leidt. De oud-minister zal verder onderzoeken hoe de gevluchte Oekraïners het beste hun eerder opgedane werkervaring of opleiding kunnen gebruiken en ook hoe ze kunnen worden begeleid als ze later eventueel terug moeten naar Oekraïne. Asscher gaat gesprekken voeren met vertegenwoordigers van verschillende Europese landen.

De oud-voorman van de PvdA gaat binnenkort in zijn nieuwe rol aan de slag. Het is een onbetaalde functie, die hij vervult naast zijn baan. Asscher is sinds een paar maanden consultant bij een organisatiebureau.

