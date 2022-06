Rusland heeft 'geen bezwaar' tegen eventuele EU-toetreding Oekraïne

vrijdag 17 juni 2022 , 18:48

Bron: Kremlin.ru/Russian Presidential Press and Information Office

SINT-PETERSBURG (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin zegt geen bezwaar te hebben tegen een eventuele toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. "We hebben er niets op tegen. Het is geen militair blok. Het is het recht van elk land om zich aan te sluiten bij economische unies", zei Poetin na afloop van zijn toespraak op het jaarlijkse economische forum van Rusland in Sint-Petersburg,

Rusland verzet zich al jaren tegen de pogingen van Oekraïne om zich aan te sluiten bij NAVO. In de aanloop naar de invasie van Oekraïne op 24 februari drong Poetin meermaals aan op garanties van de Verenigde Staten dat Oekraïne niet zou worden toegelaten tot het militaire bondgenootschap.

Maar ook de EU heeft militaire aspecten, lidstaten zijn verplicht elkaar te helpen in geval van een aanval. Eerder op de dag had Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov nog gewezen op de "toegenomen defensiesamenwerking" binnen de unie. De mogelijke Oekraïense toetreding "vereist onze extra aandacht, omdat we ons allemaal bewust zijn van de intensivering van de discussies in Europa over het versterken van de defensiecomponent van de EU", zei hij.

Poetin maakt zich daar blijkbaar minder druk om. Wel vroeg hij zich af of het verstandig is voor de EU om Oekraïne toe te laten treden. Het land heeft volgens de Russische president enorme subsidies nodig die andere EU-leden wellicht niet bereid zijn te geven.

De Europese Commissie heeft vrijdag aanbevolen dat de Oekraïne en Moldavië worden aangemerkt als kandidaat-leden van de EU. Die status zou ook Georgië, eveneens een voormalige Sovjetrepubliek, kunnen krijgen als het aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Ook zei Poetin te verwachten dat de betrekkingen tussen Rusland en Oekraïne zullen normaliseren nadat de "speciale militaire operatie" - Ruslands eufemisme voor de oorlog in Oekraïne - is afgelopen. "Vroeg of laat zal de situatie weer normaal worden", aldus Poetin.

