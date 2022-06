Inflatie in EU naar recordniveau van 8,8 procent in mei

vrijdag 17 juni 2022 , 11:47

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de Europese Unie is in mei naar het recordniveau van 8,8 procent gestegen op jaarbasis, van 8,1 procent in april. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. De inflatie in de eurozone werd door Eurostat in een definitieve raming bevestigd op 8,1 procent, tegen 7,4 procent een maand eerder.

De inflatie wordt vooral aangejaagd door de sterk gestegen prijzen voor energie en levensmiddelen door de oorlog in Oekraïne. Maar ook andere goederen en diensten werden duurder. Dat zet de koopkracht van huishoudens onder druk omdat consumenten minder geld overhouden voor andere uitgaven.

Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode van Eurostat werd de hoogste inflatie binnen de EU gemeten in de Baltische staten. In Frankrijk en Malta lag die het laagst met 5,8 procent. In Nederland was dat 10,2 procent. In de Europese meetmethode worden onder meer kosten voor wonen niet meegerekend. Met die methode kunnen de inflatiegegevens van verschillende Europese landen beter met elkaar worden vergeleken.

Terug naar boven