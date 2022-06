Macron bereid naar Moskou te gaan als Poetin gebaar maakt

donderdag 16 juni 2022 , 23:16

Bron: The Council of the European Union

KIEV (ANP/DPA/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron is onder voorwaarden bereid naar Moskou te gaan om te praten met Vladimir Poetin. De Russische leider moet dan wel eerst een gebaar maken om aan te tonen dat overleg zin heeft. "Ik ga er momenteel niet zomaar op de bonnefooi naartoe", zei Macron donderdagavond in Kiev tegen de zender TF1.

Eerder had hij tijdens zijn bezoek aan Oekraïne, met onder anderen zijn Duitse collega Olaf Scholz en de Italiaanse minister-president Mario Draghi, gezegd een communicatiekanaaltje met het Kremlin te willen openhouden. Dan kan hij met Poetin blijven overleggen over bijvoorbeeld humanitaire aangelegenheden, bescherming van gevangenen of de voedselzekerheid.

"Daarom sluit ik niets uit. Wel zal ik dat altijd doen in alle transparantie met de Oekraïense president Zelenski en alleen wanneer het zinvol is. Het is niet onze taak in plaats van Oekraïne een besluit te nemen over de voorwaarden voor beëindiging van de oorlog", aldus Macron.

Volodimir Zelenski zei tijdens het bezoek van vier belangrijke Europese leiders, onder wie ook de Roemeense president Klaus Iohannis, te betwijfelen of overleg met Poetin enig nut heeft.

