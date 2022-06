Eurogroep beveelt Kroatië aan als twintigste euroland

donderdag 16 juni 2022 , 21:03

LUXEMBURG (ANP) - De negentien ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) bevelen de toetreding van Kroatië tot de eurozone per 1 januari aan. "Ik ben heel blij te kunnen aankondigen dat we het eens zijn dat Kroatië aan alle voorwaarden voldoet om de euro te kunnen invoeren", zei Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe in Luxemburg. Het Balkanland wordt dan het twintigste euroland en schaft in 2023 de huidige nationale munt, de kuna, af.

De aanbeveling moet vrijdag nog formeel worden goedgekeurd door alle ministers van Financiën van de 27 EU-landen, waarna de EU-regeringsleiders op een top in Brussel volgende week kunnen besluiten om de eurozone met het land uit te breiden. Donohoe feliciteerde de Kroatische regering met de snelle economische en monetaire integratie van het land in de EU.

Begin deze maand hadden de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB) al geconcludeerd dat de voormalige Joegoslavische republiek klaar is voor de euro. Kroatië werd op 1 juli 2013 lid van de Europese Unie.

