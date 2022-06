Eurogroep heft verscherpt toezicht op Griekenland in augustus op

donderdag 16 juni 2022 , 20:29

LUXEMBURG (ANP) - Griekenland is bijna af van het zware financiële toezicht van de eurozone waaronder het land al jarenlang staat. De ministers van de eurozone (Eurogroep) hebben er in Luxemburg mee ingestemd het verscherpte toezicht na 20 augustus op te heffen. De Griekse regering krijgt ook voor de zevende en laatste keer een uitkering voor schuldverlichting, van 748 miljoen euro.

Griekenland werd tussen 2010 en 2018 door de andere eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) financieel op de been gehouden nadat het dreigde failliet te gaan. In augustus 2018 kon deze steun worden beëindigd, maar het land bleef onder verscherpte controle staan om zeker te zijn dat het zich aan alle afspraken over hervormingen zou houden. Inmiddels heeft Griekenland ook alle leningen aan het IMF afbetaald. Dit betekent dat de normale toestand in Griekenland voor het eerst sinds 2010 wordt hersteld, stelt de Eurogroep in een verklaring.

Minister Sigrid Kaag zei na afloop van de Eurogroep dat Griekenland nu "ontslagen is" van het verscherpte toezicht. "En dat is best wel een prestatie na al die jaren. Daar hebben we de Grieken dan ook mee gecomplimenteerd." Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe prees het doorzettingsvermogen van "de Griekse regering en de bevolking, die zich ondanks bosbranden, aardbevingen, een pandemie en nu de oorlog" in Oekraïne blijven inzetten om het land gezond te krijgen.

Helemaal zonder controles gaat Griekenland niet verder. Net als de andere eurolanden die tijdens de financiële crisis steun kregen uit Europese noodfondsen en ingrijpend moesten bezuinigen (Ierland, Portugal, Cyprus en Spanje), zal het land nog jarenlang met checks te maken krijgen. Het heeft het merendeel van de beloftes ingelost, stelt de Eurogroep vast, en heeft toegezegd verder te werken aan hervormingen om het land economisch en financieel op de rails te houden. Dat is gezien de onzekere en instabiele economische ontwikkelingen vanwege de oorlog in Oekraïne ook hard nodig, waarschuwt de Eurogroep.

De uitkering van 748 miljoen euro die Griekenland krijgt, komt voort uit een eerdere afspraak. In 2012 hielpen Nederland en andere eurolanden Athene door Griekse staatsobligaties op te kopen. De winsten die ze op die Griekse staatsobligaties boekten, werden op een tussenrekening bij het permanente Europese noodfonds ESM gezet. Sinds 2019 krijgt Griekenland elk half jaar een schijf van die winsten uitgekeerd om de rentelasten te verlichten en leningen vervroegd mee af te lossen. Het gaat om een totaalpakket van 4,8 miljard euro.

