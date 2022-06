Franse, Duitse en Italiaanse leiders aangekomen in Kiev

donderdag 16 juni 2022 , 8:54

Bron: president.gov.ua

KIEV (ANP/RTR) - De leiders van Frankrijk, Duitsland en Italië zijn volgens de Franse regering donderdagochtend aangekomen in Kiev. De Franse president Emmanuel Macron heeft samen met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Italiaanse premier Mario Draghi de nachttrein genomen vanuit Polen. Het is het eerste bezoek van de leiders van de belangrijkste landen van de Europese Unie sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne.

Macron zei bij aankomst in Kiev dat dit een belangrijk moment is. Hij zal de Oekraïense president Volodimir Zelenski bezoeken met "een boodschap van Europese solidariteit".

Met name Scholz en Macron hebben de laatste tijd kritiek gekregen uit Oekraïne op hun handelen tijdens de oorlog. Scholz zou te terughoudend zijn bij het sturen van wapens en Macron is volgens Zelenski niet hard genoeg voor de Russen. Vooral Macron heeft namelijk benadrukt dat er met het Kremlin moet worden gecommuniceerd, om te kunnen onderhandelen over een eventuele wapenstilstand. Oekraïne vreest dat de economische belangen van de rest van Europa daarbij zwaarder wegen dan de Oekraïense overwinning in de oorlog.

Verwacht wordt dat Zelenski de Europese leiders zal vragen om meer en zwaardere wapens. Woensdag kwamen de defensieministers van de NAVO bijeen en verschillende landen beloofden meer wapens te sturen. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben raketten, artillerie en munitie toegezegd. Naar verluidt stuurt ook Nederland antischeepsraketten naar Oekraïne.

Het bezoek aan Kiev komt een dag voordat de Europese Commissie met een advies komt over de aanvraag van Oekraïne om lid te worden van de EU. De verwachting is dat de commissie positief is over een kandidaat-status. Oekraïne hoopt versneld het lidmaatschap van de EU te kunnen krijgen, maar landen als Nederland en Duitsland hebben nog twijfels of Oekraïne kandidaat-lid moet worden.

