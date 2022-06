EU-kandidatuur Oekraïne krijgt steun van Balkan-premiers

woensdag 15 juni 2022 , 22:34

KIEV (ANP) - De premiers van Albanië en Montenegro hebben in Kiev op bezoek bij president Volodimir Zelenski steun betuigd aan het Oekraïense streven lid van de Europese Unie te worden. De regeringsleider van Noord-Macedonië deed dat in een videobijdrage ook, meldt Zelenski’s kantoor.

De drie Balkanlanden staan al langer in de rij om tot de EU toe te treden. Albanië en Noord-Macedonië hebben de door Oekraïne begeerde kandidaat-status inmiddels. Montenegro is na tien jaar onderhandelingen al verder in het moeizame hervormingspad naar EU-lidmaatschap.

"Onze landen moeten volwaardige leden van de Europese Unie worden, en we zijn het erover eens dat onze landen niet met elkaar concurreren maar elkaars mogelijkheden aanvullen en versterken", aldus Zelenski op een persconferentie met de Albanese en Montenegrijnse premier.

Voor Zelenski is erkenning als kandidaat-toetreder tot de EU essentieel voor zijn door oorlog geteisterde land. Oekraïne diende in maart zijn lidmaatschapsaanvraag in, kort na de Russische inval. De Europese Commissie brengt daarover naar verwachting komende vrijdag een positief advies uit.

Maar Nederland en enkele andere landen lijken de start van de toetredingsprocedure te vroeg te vinden, ook al duurt het naar verwachting vele jaren voor Oekraïne daadwerkelijk lid zou kunnen worden. Nederland schermt ook met de scheve ogen die de EU zou wekken bij de landen in de wachtkamer als Brussel haastig ruim baan maakt voor Oekraïne.

