ECB grijpt in om onrust op obligatiemarkten aan te pakken

woensdag 15 juni 2022 , 15:53

FRANKFURT (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) grijpt in om de onrust op de obligatiemarkten aan te pakken. Om te voorkomen dat de rentes op staatspapier van zuidelijke eurolanden te sterk oplopen en er zorgen ontstaan over de houdbaarheid van hun schulden, zal de centrale bank komende tijd gericht obligaties gaan opkopen.

Het verschil in rente op bijvoorbeeld Duitse obligaties en schuldpapier uit landen als Italië, liep de laatste dagen in rap tempo op. Dat is een reactie op het rentebesluit van de ECB van vorige week. Toen werd aangekondigd dat de centrale bank in juli voor het eerst sinds 2011 zijn eigen rentetarieven weer wil verhogen om de hoge inflatie te beteugelen.

Beleggers leken er niet van overtuigd dat deze nieuwe koers van de ECB recht doet aan onderlinge verschillen binnen de groep met eurolanden. Dat het duurder gaat worden om geld te lenen, kan in landen in Zuid-Europa immers makkelijker voor financiële problemen zorgen. Over de kwestie werd woensdag een spoedvergadering ingelast bij de centrale bank.

De oplossing waar de ECB nu mee komt betreft geen nieuwe steunregeling, maar een "flexibele" inzet van aflossingen uit een eerder opkoopprogramma die de ECB toch nog tot zeker eind 2024 wilde herbeleggen. De beleidsmakers hebben verder gezegd dat er snel een nieuw instrument ontworpen moet worden om fragmentatie binnen het eurogebied tegen te gaan.

De situatie op de obligatiemarkten van de afgelopen tijd riep herinneringen op aan de eurocrisis van jaren terug. Toen liepen de rendementen op staatsobligaties van de zuidelijke eurolanden eveneens hard op en dreigde Griekenland zelfs failliet te gaan, omdat het zijn schulden niet meer zelfstandig leek te kunnen financieren.

