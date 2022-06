Jetten en negen EU-collega's willen snel akkoord klimaatdoelen

woensdag 15 juni 2022 , 12:23

Bron: D66

BRUSSEL (ANP) - Klimaatminister Rob Jetten en negen van zijn Europese collega's roepen de andere EU-landen op om nog voor de zomer een akkoord te sluiten over de klimaatdoelen. De tien hebben groeiende zorgen over het verwateren van de klimaatambities bij zowel andere lidstaten als in het Europees Parlement, schrijven ze. "Het is in deze turbulente tijden van cruciaal belang dat we de gevolgen van de Russische agressie niet ons doel laten overschaduwen om in 2030 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten en in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken", aldus Jetten.

De 27 lidstaten zijn in onderhandeling over een reeks klimaatvoorstellen van Eurocommissaris Frans Timmermans waarmee de EU in 2030 55 procent minder CO2 zou moeten uitstoten, het zogeheten Fit for 55-pakket. Jetten en zijn medestanders stellen dat dit pakket de sleutel is om de belofte te kunnen inlossen aan de toekomstige generaties dat de EU zich maximaal wil inzetten voor de strijd tegen klimaatverandering. Ook leiden de voorgestelde maatregelen naar duurzame en betaalbare energie en versnellen ze de beoogde onafhankelijkheid van Russische energie, aldus de tien.

De klimaat- en milieuministers vergaderen volgende week in Luxemburg over het Fit for 55-pakket. Behalve Nederland hebben ook Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Denemarken, Luxemburg, Ierland, Zweden, Slovenië en Finland de oproep ondertekend.

Terug naar boven