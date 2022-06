Nederland onthoudt zich als enige bij stem voor EU-miljarden voor Polen

dinsdag 14 juni 2022 , 18:44

Bron: European Commission

DEN HAAG (ANP) - Nederland zal als enige lidstaat van de EU niet voor het voorstel stemmen van de Europese Commissie om Polen 36 miljard euro uit het coronaherstelfonds te geven. Nederland zal zich van stemming onthouden. Dat is diplomatiek een "zeer, zeer stevig signaal", aldus minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken).

Lang wilde Brussel geen geld geven aan Warschau omdat de rechterlijke macht door de Poolse regering wordt ondergraven. Ook in de Commissie stemde een aantal commissarissen, onder wie Frans Timmermans, tegen vanwege zorgen over de rechtstaat in Polen. Volgens Hoekstra zijn deze zorgen maar voor een deel te koppelen aan het fonds.

Het kabinet geeft met deze positie aan dat er zorgen zijn, zei hij. De Tweede Kamer is ook erg ongerust over de Poolse rechtstaat, maar onder meer VVD en CDA gaven aan Hoekstra te steunen. Tom van der Lee (GroenLinks) ziet liever dat het kabinet tegen stemt. "Waarom niet een principiëlere stellingname", vroeg hij.

Volgens Hoekstra zal het gros van de lidstaten gewoon voor stemmen. Daarnaast zal nog een klein aantal landen ("minder dan er vingers op een hand te tellen zijn") zorgen uiten over de Poolse rechtstaat. En Nederland zal dan als enige zich van stemming onthouden. "Dat zal wel tot opgetrokken wenkbrauwen leiden."

De Europese Commissie heeft afspraken gemaakt met de Polen waardoor de grip van de oerconservatieve regering op de rechterlijke macht moet worden beëindigd. Polen heeft uit het herstelfonds voor 24 miljard euro aan subsidies en voor 12 miljard aan zachte leningen aangevraagd.

