Von der Leyen in Israël om te praten over gas voor Europa

dinsdag 14 juni 2022 , 14:34

TEL AVIV (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is samen met de Italiaanse premier Mario Draghi in Israël om te praten over leveringen van Israëlisch aardgas aan Europa. Door meer gas uit Israël te halen wil de Europese Unie de afhankelijkheid van Russische gasleveringen vanwege de oorlog in Oekraïne tegengaan.

Er wordt bijvoorbeeld gepraat over de aanleg van een gaspijplijn door de Middellandse Zee naar Griekenland en Cyprus. Ook kan Israël meer gas gaan exporteren naar Egypte waar het dan wordt verwerkt tot vloeibaar gemaakt aardgas (lng), dat dan weer naar Europa wordt verscheept. Von der Leyen gaat later ook naar Egypte om daar te praten over lng-leveringen aan Europa.

Von der Leyen zei in een speech in het zuiden van Israël dat Moskou de Europese afhankelijkheid van Russisch gas gebruikt als chantagemiddel. Rusland heeft de gaskraan naar verschillende Europese landen al dichtgedraaid. "Het gedrag van het Kremlin versterkt enkel ons voornemen om niet meer afhankelijk te zijn van Russische fossiele brandstoffen. We kijken daarom naar manieren om de samenwerking rond energie met Israël te vergroten", aldus Von der Leyen.

De Israëlische premier Naftali Bennett zei na een ontmoeting met Draghi dat Europa energie nodig heeft en dat zijn land gas heeft in velden voor de kust. "Dat is goed nieuws voor Israël, Italië en Europa", aldus Bennett. Israël is al bezig de gasproductie uit offshore velden te vergroten voor levering aan Europa. Het land beschikt over grote gasvoorraden voor de kust.

Terug naar boven