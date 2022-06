EU koopt ruim 100.000 doses van apenpokkenvaccin

dinsdag 14 juni 2022 , 12:41

Bron: European Union, 2021 / Piero Cruciatti

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie koopt ruim 100.000 doses van een vaccin tegen apenpokken. De Deense fabrikant Bavarian Nordic kan waarschijnlijk nog deze maand beginnen met de levering, zegt de Europese Commissie.

De EU put voor het eerst uit de Europese begroting om vaccins aan te kopen. Lidstaten die het meest om het vaccin verlegen zitten, krijgen ze als eerste.

De afgelopen weken is bij zo'n negenhonderd mensen in de EU het virus geconstateerd. Ook in Nederland is het virus opgedoken, maar ons land heeft genoeg vaccins op voorraad en doet niet mee aan de groepsaankoop. De vaccins zijn in eerste instantie vooral bedoeld voor bijvoorbeeld hulpverleners die met patiënten in aanraking komen.

De EU schaft met 109.090 doses van het Imvanex-vaccin ruim twee keer zoveel aan als waarvan eerder sprake was. De Europese Commissie wijst op "de grote vraag en het beperkte aanbod" van het middel.

Het vaccin is ooit ontwikkeld om te beschermen tegen gewone pokken, maar werkt ook goed tegen de verwante apenpokken. Daarom mag het daartegen voorlopig ook worden gebruikt, al heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het voor dat doel nog niet officieel goedgekeurd. De toezichthouder overlegt met Bavarian Nordics over een snelle toelating van het middel, zegt de commissie.

De gezamenlijke aankoop van coronavaccins geldt in Brussel als een succes. Toen sloot de commissie een raamcontract met de fabrikant, waarna de EU-landen elk daarbinnen een order konden plaatsen.

