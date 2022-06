Sociale media moeten nepfilmpjes aanpakken van Europese Commissie

maandag 13 juni 2022 , 18:57

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Sociale media als Google, Facebook en Twitter moeten maatregelen nemen om nepfilmpjes en nepaccounts aan te pakken. Doen de bedrijven dat niet, dan kunnen ze op boetes rekenen van de Europese Commissie. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Behalve nepaccounts gaat het de Commissie dus om nepfilmpjes of zogeheten deepfakes. Daarbij kan met behulp van computers de indruk worden gewekt dat personen, zoals bekendheden of politici, dingen zeggen of doen die nooit daadwerkelijk zijn gebeurd. De kwaliteit van dergelijke filmpjes wordt steeds beter waardoor ze steeds minder goed van authentieke beelden zijn te onderscheiden.

Donderdag komt de commissie met een nieuwe richtlijn over desinformatie. Die moet de nu geldende vrijwillige afspraken vervangen die in 2018 werden geïntroduceerd. Brussel treedt al langer op tegen nepnieuws.

Terug naar boven