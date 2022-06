Veel meer illegale migranten naar EU in 2022 dan jaar eerder

maandag 13 juni 2022 , 14:33

Bron: Flickr / jtstewart

BRUSSEL (ANP/RTR) - Het aantal illegale migranten dat van januari tot juni naar de Europese Unie trok ligt dit jaar ruim 78 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de grenswacht van de EU Frontex gaat het om 109.920 mensen.

De meest gebruikte route loopt via de westelijke Balkanlanden. Het gaat dit jaar om 52.763 mensen, bijna drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Dit zijn vooral Afghanen en Syriërs die al een tijd in de niet-EU landen in de Balkan verbleven, voor ze naar de EU gingen.

De twee andere veelgebruikte routes zijn via de Middellandse Zee. De mensen die die routes nemen komen vooral uit Egypte, Tunesië, Bangladesh, Nigeria, Syrië en de Democratische Republiek Congo. Het gaat om ruim 38.000 mensen in de eerste vijf maanden van het jaar.

Frontex meldt dat vluchtelingen uit Oekraïne niet worden meegerekend in deze aantallen. Meer dan 5,5 miljoen Oekraïners zijn naar de EU of Moldavië gegaan, schrijft de grenswacht.

