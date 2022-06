Duitsland verscherpt grenscontroles voorafgaand aan top G7

maandag 13 juni 2022 , 13:06

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Duitsland verscherpt de controles langs al zijn grenzen in de aanloop naar een topconferentie van de G7 in München. Volgens een politiewoordvoerder moet voorkomen worden dat er mensen met gewelddadige plannen naar Duitsland reizen naar aanleiding van de top die van 26 tot en met 28 juni wordt gehouden.

De top is in een luxueus kuurhotel, Schloss Elmau, in de Beierse Alpen, vlak bij de Oostenrijkse grens. Aan de grens tussen Oostenrijk en Duitsland wordt al sinds 2015 om verscheidene redenen verscherpt gecontroleerd. Daarvoor zijn de regels van de groep van Schengen-landen tijdelijk buiten werking gesteld. De Beierse minister van Binnenlandse Zaken, Joachim Hermann, heeft gezegd dat de huidige slechter wordende politieke situatie in de wereld meer grenscontroles als voorzorgsmaatregel belangrijk maakt. Tal van groepen willen gaan demonstreren rond de top, circa 80 kilometer ten zuiden van München.

Het is niet de eerste top van de G7 in het in de Eerste Wereldoorlog verrezen slot. In juni 2015 was er ook een top van de groep van de zeven vooraanstaande westerse geïndustrialiseerde landen. De G7 is een op economische vraagstukken gerichte overleggroep van Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS. De EU, voorheen de Europese Economische Gemeenschap, schuift sinds 1977 ook aan. Het was aan het begin in 1975 een informele samenkomst in een kasteel bij Parijs waar de eerste leden informeel over wereldproblemen spraken. Maar de G7 heeft steeds meer gewicht gekregen als een westerse topconferentie.

