Kosovo wil dit jaar nog EU-lidmaatschap aanvragen

vrijdag 10 juni 2022

Bron: European Parliament

PRISTINA (ANP/RTR/DPA) - Kosovo is van plan nog dit jaar het lidmaatschap van de Europese Unie aan te vragen. Premier Albin Kurti kondigde dat aan op een persconferentie met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, die op bezoek was in de Kosovaarse hoofdstad Pristina.

Scholz wil de toetreding van de Westelijke Balkanlanden nieuw leven inblazen. Hij vindt het belangrijk een signaal af te geven van "vertrouwen en hoop dat het toetredingsproces gewild is door de EU en een realistische kans heeft als iedereen zich daarvoor inzet".

Volgens Scholz is lidmaatschap van de Westelijke Balkanlanden zelfs een prioriteit voor zijn regering. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn de spanningen in de regio toegenomen. Door het EU-lidmaatschap zou de situatie kunnen stabiliseren en zou de invloed van Rusland en China kunnen afnemen.

Kosovo is sinds 2008 een onafhankelijk land, na eind jaren negentig een oorlog met Servië te hebben uitgevochten. Servië ziet Kosovo nog als afvallige provincie, maar ook de EU-landen Spanje, Griekenland, Roemenië, Slowakije en Cyprus hebben de onafhankelijkheid nog niet erkend. Scholz reist vrijdag direct door naar Servië om ook met president Aleksandar Vucic te praten over Kosovo en de EU. Servië wil zelf ook toetreden tot de EU, maar heeft warme banden met Rusland.

De Italiaanse premier Mario Draghi sprak zich vorige maand ook uit voor het lidmaatschap van Kosovo, samen met Oekraïne, Albanië, Noord-Macedonië en Servië. Die laatste drie landen hebben net als Turkije en Montenegro de kandidaat-status. Kosovo heeft samen met Bosnië-Herzegovina een status van potentiële kandidaat-lidstaat. Daarnaast hopen Oekraïne, Moldavië en Georgië versneld toe te kunnen treden tot de EU, vanwege de oorlog met Rusland of de dreiging daarvan.

Deze maand bezoekt Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, de Balkan en staat er een EU-top op het programma met leiders van de Westelijke Balkan.

