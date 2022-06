Hang PvdA aan sociaaldemocraten in EU valt slecht bij GroenLinks

donderdag 9 juni 2022 , 19:39

BRUSSEL (ANP) - De fusieplannen van PvdA en GroenLinks zorgen ook in Brussel voor hoofdbrekens en ongemak. Of hun Europarlementariërs zich na een eventuele samensmelting bij de rode of groene Europese politieke familie zouden moeten aansluiten, is een delicate kwestie. Daarom is het "niet verstandig" en "niet handig" dat de PvdA'ers in het Europees Parlement zeggen graag in de sociaaldemocratische fractie te blijven, vindt GroenLinks-kopman Bas Eickhout.

De PvdA buigt zich zaterdag op een partijcongres over nauwere samenwerking met GroenLinks, onder andere over een fusie van hun fracties in de Eerste Kamer. Op initiatief van een Brusselse PvdA'er komt echter ook de samenwerking in het Europees Parlement aan de orde. Die moet vooral worden aangehaald, maar laten we hoe dan ook in de sociaaldemocratische S&D-fractie blijven, vraagt de congresmotie, die werd opgediept door nieuwssite Brusselse Nieuwe.

"Diep van binnen" delen de PvdA-Europarlementariërs het verlangen om bij de sociaaldemocraten te blijven, reageerden ze. Die leggen volgens hen nu eenmaal meer gewicht in de schaal. Ze wijzen erop dat de S&D de op een na grootste fractie in het parlement vormt en veel partijen telt die in hun thuisland meeregeren of zelfs de regeringsleider leveren.

Eickhout vindt zo'n uitspraak voorbarig. "Als er vervolgstappen komen, dan gaat er op een gegeven moment ook een discussie komen over Europa", zei hij tegen Brusselse Nieuwe.

De PvdA-Europarlementariërs benadrukken desgevraagd dat ze "niet willen vooruitlopen op de uitkomst van het congres" en "dit uiteraard ook in samenspraak met GroenLinks" willen aanpakken.

