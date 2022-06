Rumoer in Europees Parlement: stemmingen over deel klimaatvoorstellen Fit for 55

donderdag 9 juni 2022 , 10:36

DEN HAAG (PDC) - In het Europees Parlement ontstond gisteren rumoer voorafgaand aan stemmingen over verschillende Europese klimaatplannen in het kader van de Green Deal. Op de agenda stonden acht voorstellen die onderdeel zijn van het klimaatpakket Fit for 55, maar vanwege onenigheid tussen voorstanders dreigden enkele maatregelen het niet te halen. Een aantal stemmingen zijn dan ook op de valreep uitgesteld.

Het Europees Parlement heeft tegen de wijziging van het Europese systeem voor emissiehandel (ETS) gestemd. Met 340 stemmen tegen, 265 voor en 34 onthoudingen wordt het plan teruggestuurd naar de tekentafel waar de milieucommissie van het Europees Parlement zal proberen een nieuw compromis te behalen. De verwachting is dat dit binnen twee weken zal worden uitgebracht.

Als gevolg hiervan zijn de stemmingen over een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens, van rapporteur Mohammed Chahim, en de oprichting van een sociaal klimaatfonds, met onder meer Esther de Lange als rapporteur, uitgesteld. De reden van uitstellen is dat deze voorstellen te nauw samenhangen met de hervorming van het systeem voor emissiehandel.

Aan de andere kant is het voorstel voor een totaal verbod op nieuwe voortuigen met CO2-uitstoot in 2035 wel aangenomen. Dit voorstel, waarbij de Nederlandse Europarlementariër Jan Huitema rapporteur was, is aangenomen met 339 stemmen voor, 249 tegen en 24 onthoudingen. Hiermee is het voorstel nog geen wet. De instemming bepaalt de positie van het EP voor de aankomende onderhandelingen met de EU lidstaten.

Bron: Euractiv, Europees Parlement

