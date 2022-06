MEDIAWATCH: 'Albanië en Noord-Macedonië welkom in EU'

donderdag 9 juni 2022 , 4:06

Bron: The Council

MEDIAWATCH (DE TELEGRAAF) - Het kabinet maakt zich hard voor toetreding van Albanië en Noord-Macedonië tot de Europese Unie. Maar de meeste Nederlanders én een deel van de Tweede Kamer zitten niet te wachten op een nog grotere EU, schrijft De Telegraaf.

Een ommezwaai in stilte. Zo kan de koers van Nederland worden genoemd als het gaat om Albanië en Noord-Macedonië. Die twee Balkanlanden - behorend tot de armste naties van Europa - staan op het punt om te gaan onderhandelen over toetreding tot de EU. Mét goedkeuring van premier Mark Rutte, die tot 2020 nog fel tegenstander was van deze EU-uitbreiding.

"Dat verzwakt de hele Unie", zei Rutte in 2018 over het EU-lidmaatschap van de twee landen met een overdaad aan corruptie en weinig persvrijheid. Nederland blokkeerde toen onderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië. Nu trapt Rutte juist op het gaspedaal. Hij reist de laatste maanden door Europa om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Bijna alle EU-landen zijn inmiddels overtuigd, waarmee de toetredingsonderhandelingen op het punt van beginnen staan. Alleen Bulgarije ligt nog dwars.

De coalitiepartijen in de Kamer steunen de koers van Rutte, blijkt uit een rondvraag door De Telegraaf.

